Ninovieters kunnen plannen voor ontwikkeling Inghelantsite vanaf woensdag inkijken

In die periode kunnen de start -en procesnota geraadpleegd worden op www.ninove.be of na afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het stadhuis, Centrumlaan 100. Suggesties kunnen uiterlijk tot 17 februari 2023 overgemaakt worden. Dit kan aangetekend t.a.v. college van burgemeester en schepenen, dienst Ruimtelijke Ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, via afgifte op het stadhuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail naar ruimtelijke.ordening@ninove.be Op woensdag 25 januari 2023 is er van 17 tot 20 uur een participatiemoment in de vorm van een infomarkt met vrije toegang op het gelijkvloers van het Sociaal Huis, Burchtstraat 46.