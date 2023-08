Ninovieters kunnen na vertraging voortaan autodelen in stadscentrum: “Flexibiliteit en uitgebreid netwerk in België zijn grote voordelen van cambio-systeem”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar autodelen is voortaan mogelijk in het stadscentrum van Ninove. De stad Ninove werkt daarvoor samen met cambio. Het stadsbestuur kreeg eerder kritiek omdat het niet had ingetekend op het project van Solva, waarbij het autodelen werd uitgerold in de omliggende steden en gemeenten, maar volgens schepen Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) heeft het autodeelsysteem van Cambio grote voordelen.