'Ninove Wintert' afgesloten met benjispringen: “Slechte weer was vaak spelbreker”

Ninovieters konden zich op het Niniaplein wagen aan een sprong van bijna 60 meter hoogte. Het benjispringen zou eigenlijk al een week eerder hebben plaatsgevonden, op 31 december, maar moest toen worden uitgesteld door de hevige wind. Ook zaterdag viel het weer wat tegen, maar ondanks de buien hadden er in de vroege namiddag al een 50-tal mensen de sprong gewaagd. Onder hen Ninovieter Franky Lissens: “Het lijkt erger dan het is. Het mocht voor mij zelfs nog hoger zijn. Het is toevallig gebeurd: ik was hier toch en eigenlijk wou mijn dochter benjispringen, maar je moet minstens 55 kg wegen en zij woog te weinig. Ik vond het eens leuk om te doen”, aldus Franky.

Kerstverlichting

Op de kerstverlichting kwam er heel wat kritiek. “Als we spreken over bezuinigingen, dan kunnen mensen zich daar weinig bij voorstellen, maar nu dus wel. De procedure was bijna rond om nieuwe kerstverlichting aan te kopen, maar we hebben die moeten stopzetten omdat we moeten besparen. Je kan moeilijk de straten in het donker zetten en het stadscentrum dan enorm gaan verlichten met kerstversiering. Het dossier om kerstverlichting te huren was tijdig klaar, maar de aangestelde firma had pech: twee dagen voordat ze de kerstverlichting zouden plaatsen, waren hun kranen stuk, waardoor de verlichting pas later kon worden geplaatst. Naar volgend jaar toe ga ik kijken of ik nog wat kan verschuiven qua budgetten om toch te zorgen voor nog meer kerstverlichting in het centrum”, besluit Triest.