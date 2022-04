Ninove viert na drie jaar weer Witte Donderdag met Ketnetband en tal van activiteiten: “Veel beleving in stadscentrum om handelaars te steunen”

NinoveIn het stadscentrum wordt op 14 april na drie jaar opnieuw Witte Donderdag gevierd. De traditie werd in 2019 met succes in een nieuw jasje gestoken, maar lag daarna stil door de coronacrisis. Volgende week pikken de Ninoofse handelaars de vernieuwde Witte Donderdag weer op, met optredens van onder meer de Ketnetband, tal van animatie in de winkelstraten, volksspelen, een autoshow en nog meer.

Het is in Ninove al jarenlang een traditie dat de handelaars in het stadscentrum op de donderdag voor Pasen ‘s avonds met koopjes en acties uitpakken om Witte Donderdag te vieren. In 2019 besloot de toenmalige vereniging ‘Verenigde Handelaars Ninove’ (VHN) na enkele minder succesvolle edities om het evenement volledig te vernieuwen. Samen met Denderhoutemnaar Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events - die ook een handelszaak heeft in Ninove - konden ze de band van de populaire Ketnetreeks #LikeMe strikken voor één van hun eerste publieke optredens in openlucht. Dat bleek een groot succes: de Graanmarkt liep vol, met naar schatting tussen de 3.000 en de 4.000 bezoekers.

Het jaar daarop wilden ze dat succes nog eens overdoen, weliswaar wat beperkter, met de Ketnetband als hoofdact, maar toen was corona spelbreker. Ook vorig jaar moest het event worden uitgesteld. Op donderdag 14 april is het dan toch zover. De Ketnetband staat nog steeds op het programma. “We gaan dit jaar voor drie optredens in plaats van één op de Graanmarkt”, vertellen Jeroen Wiggeleer en Pascal Carael van handelsvereniging vzw Ninoverend. “De Ketnetband treedt om 20.15 uur op. Voordien zijn er nog optredens van coverband Seven Times Crazy (16.30 uur) en zanger Robby Longo (18.30 uur), die bekend is van ‘The Voice’.”

Koopjes en animatie

Daarnaast is er nog tal van animatie in het stadscentrum. “Op het plein aan het Ninia Shopping Center in de Centrumlaan is er opnieuw een autoshow en staan er springkastelen voor de kleinsten. In verschillende straten zullen ‘De Hazige Tantes’ - paashazen op stelten - langskomen en zorgt de brasband de Colby Musicband voor muziek. In de Lavendelstraat zullen er volksspelen zijn. En uiteraard komen de Ninoofse handelaars vanaf 16 uur weer naar buiten met hun nieuwste collecties en koopjes aan braderieprijzen.”

Paasvakantie

Op een massa zoals drie jaar geleden rekenen de organisatoren niet, maar wel op veel volk. “We hopen dat de Graanmarkt goed gevuld zal zijn met mensen. De animatie begint dit jaar ook al vroeger, vanaf 16 uur. Bedoeling is om de handelaars te steunen door mensen lokaal te laten kopen en hen naar de horeca te lokken”, zegt Wiggeleer. “Het is een meevaller dat Witte Donderdag dit jaar in de paasvakantie valt - sommige jaren valt het vóór de vakantie -, waardoor veel mensen thuis zijn”, aldus Carael. “Het stadscentrum zal vanaf 13 uur verkeersvrij zijn. Parkeren kan onder andre op de Niniaparking, op de parking van het Hartencollege in de Onderwijslaan en op de Mallaardsparking.” Alle activiteiten zijn gratis.

Volledig scherm Pascal Carael en Jeroen Wiggeleer van de vzw Ninoverend op de Graanmarkt in Ninove, waar een deel van de activiteiten voor Witte Donderdag plaatsvindt. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Witte Donderdag was in 2019, met een optreden van de cast van de populaire Ketnetreeks 'LikeMe’ op de Graanmarkt, een groot succes. © Claudia Van den Houte