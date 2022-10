Ninove viert haar 55-plussers opnieuw tijdens seniorenweek

De seniorenweek, een samenwerking tussen de ouderenadviesraad de dienst sociale zaken en woonzorgcentrum Klateringen, wil vereenzaming tegengaan en senioren samenbrengen. Daarvoor worden er activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 19 november om 15 uur is er het optreden ‘Johan Verminnen wordt 70' in cultuurcentrum De Plomblom (tickets via cc De Plomblom). Op maandag 21 november en dinsdag 22 november van 8.30 uur tot 10 uur is er een ontbijtbuffet in wzc Klateringen, op donderdag 24 november om 14 uur een informatiesessie over zorgvolmacht door Ninoofse Notarissen in de bib en op vrijdag 25 november om 14 uur een muziekquiz in wzc Klateringen.