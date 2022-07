Ninove stelt zomerse ‘wandelprojecten’ voor: van openluchtfoto’s tot verhalen op Het Bankje

In het centrum van Ninove kan je de foto’s van Peter Van Londerseele bekijken. De nieuwe stadsfotograaf is al jaren een trouwe bezoeker van het zomerfestival De Donderdagen. Hij selecteerde een ‘best of’ van de edities 2018-2021, goed voor 20 foto’s op tien verschillende locaties. Speciaal voor de kinderen, maar niet alleen voor hen, vallen er in de binnenstad tien verhalen te spotten. Of beter: het begin van de tien verhalen die in 2021 verschenen in het door de bibliotheek uitgegeven ‘Als vogels in de lucht’. Telkens kan je via een QR-code doorklikken naar het volledige verhaal, voorgelezen door acteur en woordkunstenaar Marc De Corte.

Ninove doet ook mee aan de derde editie van Het Bankje. Deze podcast brengt theater en kunst op een laagdrempelige manier tot bij het publiek: op een 20-tal bankjes scan je een QR-code en word je getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit. Je vindt de bankjes in de buurt van het station, de Graanmarkt, rondom de Koepoort en de omgeving van het Kerkplein en de Abdijstraat.

Fotowandelzoektocht in stiltegebied

In het Stiltegebied in Denderwindeke loopt er een fotowandelzoektocht langs een traject van zo’n 9 kilometer. Ninove stond, samen met Geraardsbergen en Galmaarden, mee aan de wieg van dit eerste stiltegebied in Vlaanderen dat internationaal werd erkend als eerste Belgisch ‘Urban Quite Park’. Het Stiltegebied Dender-Mark bestaat intussen 20 jaar. Langs het traject kun je de foto’s van de openluchttentoonstelling ‘David op zoek naar Goliath’ bewonderen. In deze tentoonstelling, die tot stand kwam in het kader van het participatieproject ‘100 x 100’, geeft fotograaf David Van Der Smissen zijn eigen kijk op het stiltegebied.

Er zijn ook prijzen verbonden aan de wandelzoektocht. Zo zijn er vijf overnachtingen voor twee personen, inclusief ontbijt, in de Ninoofse B&B’s te winnen: Hof Anghereel in Appelterre, Rijbaan Molenzicht in Denderwindeke, De Pepelinck in Denderwindeke, Paellepelhof in Nederhasselt en de Roesbeekhoeve in Meerbeke. De zoektochtbrochure is te verkrijgen in het toeristisch bezoekerscentrum voor 5 euro.

Al deze wandelprojecten lopen tot 30 september.

