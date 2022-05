Ninove legt eerste regenboogzebrapaden aan in aanloop naar internationale dag tegen homo- en transfobie

De aanleg van regenboogzebrapaden is een van de initiatieven die de stad neemt in aanloop naar 17 mei, de internationale dag tegen homo- en transfobie. “Een regenboogzebrapad wil aandacht vragen voor diversiteit en acceptatie van alle genders en is in die zin een krachtig signaal. We kozen specifiek voor een locatie vlakbij het stadhuis, om aan te tonen dat Ninove die acceptatie ten volle ondersteunt,” vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “De voorbije jaren zijn we ons als maatschappij op alle vlakken veel bewuster geworden voor een aantal thema’s, of het nu om LGBTQ-rechten, om pestgedrag op school of het werk of om mensen met het syndroom van Down gaat”, vervolgt schepen voor Gelijke Kansen Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “Als overheid moeten we die bewustwording waar we kunnen ondersteunen.”