Ninove kant zich tegen plan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen': “Iedereen zou in centrum moeten gaan wonen en volledige dorpen zouden zonevreemd worden, te gek voor woorden”

Niet alleen de grootste, maar door de hitte ook de ‘Vroegste rommel­markt van Vlaanderen’: “Om vijf uur ‘s ochtends stond eerste koper hier al”

De ‘Grootste Garageverkoop & Rommelmarkt van Vlaanderen’ heeft zondag opnieuw een massa volk op de been gebracht in Welle. Ondanks de hitte schatten de organisatoren dat er zo’n 30.000 bezoekers zijn langsgeweest. Ook de standhouders waren tevreden. We spraken zowel standhouders die voor het eerst deelnamen als Wellenaars die er al voor de tiende keer stonden.