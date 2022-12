Ninove eert schrijver-stadsgenoot Willy Roggeman met expo in oud stadhuis

Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke Amper verkeersac­ties in TARL door personeels­te­kort: minstens zeven extra mensen nodig

Zeggen dat politiezones in Halle-Vilvoorde met een personeelstekort kampen is een open deur intrappen. Maar hoe zich dat in de praktijk uit wordt af en toe zichtbaar voor het brede publiek. Het was Affligems oppositieraadslid Jo Lamberts (Groen) die tijdens de jongste gemeenteraad de kat de bel aanbond. “Tijdens het afgelopen jaar werd er maar één snelheidscontrole in onze gemeente gehouden”, stelde hij. Over dat cijfer is geen duidelijkheid, maar burgemeester Walter De Donder (CD&V) ontkent niet dat het de politiezone aan mensen ontbreekt voor flits- en alcoholcontroles. Momenteel zouden er minstens zeven extra mensen aangeworven moeten worden.

