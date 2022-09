Ninoofse Wettels On Fire behalen brons in categorie 'pork' op WK barbecue

Het WK barbecue vond het voorbije weekend plaats in het stadspark van Torhout. Er waren verschillende categorieën: vis, kip, ribben, varken, rund en dessert. Naast smaak en textuur werden er ook punten uitgedeeld voor presentatie, garnering en creativiteit. “We behaalden de derde plaats in de categorie ‘pork shoulder’ of ‘varkensschouder’ en de negende plaats in de categorie ‘cooking from the homeland ofwel het thuisgerecht”, vertelt een tevreden Bart Beeckmans van ‘Wettels On Fire’. “Als je weet dat er 68 deelnemende teams waren van over heel de wereld - waaronder uit Mexico, Chili, Argentinië,..., dan mag je tevreden zijn als je met een prijs naar huis had. Veel teams keerden zonder prijs terug.”