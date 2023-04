Ninoofse verenigingen zetten twintig activiteiten op poten tijdens ‘Feest in de Spiegeltent’: Van optredens over quiz tot talentenjacht

Kevin (33) en Stephanie (32) starten babyspa en groepsprak­tijk voor kinderen en jonge ouders: “We hadden allebei nieuwe uitdaging nodig”

Kevin Kiekens (33) en Stephanie Wauters (32) uit Haaltert openen op 1 mei babyspa ‘Zo-Puur’ én ‘Zo-Even’, een groepspraktijk met een aanbod gericht op baby’s, kinderen en ouders (in spe). De zaak is gehuisvest in een herenhuis uit 1927 in de Stationsstraat in Haaltert.