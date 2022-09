Ninoofse r&b-zanger ‘DeanC’ lanceert eerste mini-album en nieuwe muziekvideo

Merdine Kinanvuidi Marot (25), beter bekend onder zijn artiestennaam ‘DeanC’, is een r&b-zanger, acteur, songwriter en danser met Congolese en Angolese roots. Hij is geboren in Nederland, maar groeide eerst op in Brussel en later in Ninove. Hij begon zijn muziekcarrière in 2019. Vorig jaar bracht hij op 22 mei 2021 met ‘Mijn Baby’ zijn eerste muziekvideo uit en op 30 juli 2021 bracht hij ‘Maria’ uit. Zijn muziek is een mix van r&b, pop en een beetje hiphop. Met ‘Fame’ brengt hij nu zijn eerste EP uit en hij lanceert met ‘Zij Is Gevaarlijk’ ook een nieuwe videoclip.