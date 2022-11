Ninoofse middenschool krijgt nieuwe leidinggevende na wantoestanden in klas

Scholengroep Dender stelt een nieuwe leidinggevende aan in de GO! Middenschool die in opspraak is gekomen. Het gaat om een soort crisismanager die beschikt "over het juiste mandaat om de school de komende weken te ondersteunen". De lessen zullen maandag doorgaan, laat de scholengroep nog weten.