Ninoofse en Halse radio slaan handen in elkaar voor carnavalsshow met liveoptredens

Welle 2,5 miljoen euro voor Lot­to-miljonair die ticketje kocht in Shell-tankstati­on in Welle: “Winnaars gaan hier in stijgende lijn”

Een man uit Vlaams-Brabant is miljonair geworden nadat hij een Lotto-spelticket kocht in het tankstation Shell op de Steenweg in Welle. De Lotto-jackpotwinnaar is liefst 2,5 miljoen euro rijker. Filip Becqué, de uitbater van het tankstation en Garage Becué, is blij dat de winnaar zijn winnend ticket bij hem kocht. Hij had al vaker winnende klanten, maar het is de eerste keer dat iemand er miljonair wordt.

31 januari