Ninoofse carnavalisten van Enkaavee maken liedje als parodie op jonagold-hetze in Aldi

Affligem/Liedekerke Inwoners uit Liedekerke en Affligem krijgen straks hun prikje in de Bellekou­ter­hal: Burgemees­ter De Donder legt haarfijn uit hoe dat zal verlopen

14 januari Inwoners van Affligem en Liedekerke zullen voor hun vaccinatieprik terechtkunnen in de evenementenhal Bellekouter in Affligem. Daar is vijfduizend vierkante meter ter beschikking om dagelijks tot 1.200 mensen te kunnen vaccineren. Beide gemeenten lanceren nu een oproep naar vrijwilligers om alles georganiseerd te krijgen. Voor het andere vaccinatiecentrum in Eerstelijnszone AMALO is er nog geen bevestiging.