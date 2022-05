Ninoofse 80-plussers worden uitgenodigd voor tweede boostervaccin

Iedereen die geboren werd in 1942 of vroeger (en minstens vier maanden geleden een eerste boostervaccin kreeg) krijgt automatisch een uitnodiging in de bus. De uitnodigingsbrieven vallen tussen 19 en 24 mei in de brievenbus. Wie zijn/haar e-box heeft geactiveerd, krijgt de uitnodiging ook meteen digitaal. Wie een 80-plusser kent kan even checken of hij/zij de uitnodigingsbrief heeft ontvangen. Is dat tegen 24 mei nog niet gebeurd, kan er contact opgenomen worden met de helpdesk via het gratis nummer 0800/20.507, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 19 uur, of via callcentervc@ninove.be. Op voorgaand nummer kan eventueel ook de afspraak bevestigd worden als dit digitaal nog niet gebeurde of kan gecheckt worden wat de mogelijkheden zijn om naar het vaccinatiecentrum te komen voor ouderen die niet makkelijk zelf naar het centrum kunnen komen.