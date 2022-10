Ninoofs duo Bram & Lennert verzorgt na Sportpaleis ook voorprogramma Niels Destadsbader in Oktoberhallen

Niels Destadsbader treedt op zaterdag 22 oktober om 20 uur op in de Oktoberhallen in Wieze. “Wegens groot succes zijn er extra zitplaatsen te koop”, zegt organisator Jeroen Wiggeleer uit Denderhoutem. “De zitplaatsen waren uitverkocht, maar we hebben er nu last minute nog enkele rijen kunnen bijzetten. Het is de allerlaatste show van Niels dit jaar in België, dus als de fans Niels nog willen zien optreden, moeten ze naar Wieze komen, want er is geen Sportpaleis. En het voorprogramma van Niels in het Sportpaleis verleden jaar, onze Ninovieters Bram & Lennert, zijn ook in Wieze het voorprogramma.”