Ninoofs burgemeester Tania De Jonge maakt flexi-jobs bij chocolatiers mee mogelijk

“We kregen vanuit de chocolatiers te horen dat zij geen beroep konden doen op flexi-jobbers, in tegenstelling tot (banket)bakkers”, aldus De Jonge en Pillen. “Dat is onlogisch en bovendien werken net chocolatiers met grote piekperiodes, denk maar aan sinterklaas of Pasen. Het is wat ons betreft dan ook evident dat ook zij van het systeem gebruik kunnen maken. Met de wet nu aan te passen, maken we dit mogelijk.”

De Jonge is als lid van de Kamercommissie Sociale Zaken al langer een hevige pleitbezorger van flexi-jobs: “Het systeem is voordelig voor werkgevers én werknemers en het grote succes bewijst dat er echt nood was aan een flexibele mogelijkheid om personeel te kunnen inzetten, bijvoorbeeld tijdens drukke periodes. Dat chocolatiers daar momenteel geen gebruik konden van maken, was niet correct en dit hebben we nu met de nieuwe wet rechtgezet. We hebben in onze streek met Jan Andries in Meerbeke en Anton in Denderhoutem twee topchocolatiers. Zij konden de problematiek alleen beamen. Vanaf nu kunnen ze ook beroep doen op flexi-jobs, wat een wereld van verschil maakt op piekmomenten voor de hele sector.”