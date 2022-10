Ninia Shopping Center trapt feestweek voor 20-jarig bestaan af met modeshow

Regio SOLVA lanceert campagne in de Week van de Mobiliteit: deelauto zoekt dorp

Wil jij je verplaatsen met een elektrische deelauto, maar valt er in jouw buurt geen enkele te bespeuren? Met de campagne ‘Deelauto zoekt dorp’ wil SOLVA naar jou luisteren. “Iedereen die wil genieten van een autodeelsysteem en overtuigd is dat er een standplaats in zijn buurt moet komen, kan een gemotiveerde aanvraag indienen en een locatie voorstellen", zegt voorzitter Fernand Van Trimpont.

23 september