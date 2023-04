Nieuwe ervaringsgerichte school BuitenWijs hoopt op 1 september van start te gaan: “Inzetten op betrokkenheid van kinderen”

voetbal eerste nationale Ninove gaat met kleinste verschil onderuit en leegloop zet zich verder

KVK Ninove boekte op het veld van Francs Borains zijn derde nederlaag op rij. De jongens van coach Haydock speelden een verdienstelijke wedstrijd, maar gingen met het kleinste verschil onderuit. Door het verlies is de kloof met de veilige plaatsen in het klassement al opgelopen tot vier punten. Met nog zes matchen voor de boeg kan de sportieve redding nog steeds, maar gelet op de leegloop die momenteel aan de gang is op De Kloppers is het maar de vraag of sommige spelers er nog volop willen voor gaan.