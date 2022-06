Nieuwe editie van ‘Vind het vat’-zoektocht gaat vrijdag van start

De medewerkers begroeven opnieuw een vat op geheime locatie in Groot-Ninove. Deelnemers kunnen via tips de locatie van het vat ontrafelen. Ninofmedia houdt de zoektocht al enkele jaren, maar vorig jaar werd er voor het eerst met twee levels gewerkt. Dat concept wordt nu verdergezet. De opdrachten van level 1 laten de deelnemers opnieuw de mooiste plekjes van Ninove en de deelgemeenten ontdekken. Dit jaar gebeurt dat aan de hand van een fotowedstrijd. Wie in level 2 wil geraken, moet alle opdrachten correct afwerken zodat hij of zij de code kan kraken. In level 2 worden de effectieve aanwijzingen naar de begraafplaats van het vat gegeven.