Nieuwe aankomst voor openingsklassieker: Omloop finisht voortaan op Elisabethlaan

Eerder schreven we al dat de aankomst van de Omloop nog drie jaar in Ninove blijft. “De openingsklassieker is ontzettend belangrijk voor onze stad omdat het internationale uitstraling geeft aan Ninove”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “In België waren er rond de 800.000 kijkers en nog veel meer in Europa. In de zware coronaperiode hebben we gezien dat sport verbindt en ervoor zorgt dat mensen elkaar ontmoeten. Het was niet eenvoudig om de Omloop bij ons te houden. We zitten middenin een financiële crisis, die ook de stad voelt, maar we vonden dat aan dit evenement niet kon geraakt worden. We wilden dit verderzetten. Het was niet gemakkelijk, maar we hebben budget gezocht en gevonden.”

De aankomsmeet ligt dus vanaf volgend jaar niet meer op de Onderwijslaan aan. Er werd op zoek gegaan naar een nieuw locatie, buiten het stadscentrum. “Er zijn daarvoor drie redenen. Het was niet aangenaam dat de middenstand die dag na de middag haar deuren sloot. Daarom wilden we de aankomst uit de binnenstad weghalen”, vertelt De Jonge. De tweede reden is dat de Omloop en carnaval vaak in hetzelfde weekend vallen, en de wedstrijd vaak samenvalt met een carnavalsactiviteit zoals kindercarnaval. “Een derde reden is dat we de Omloop grootser wilden maken en hij een aankomst verdient waar we veel mogelijkheden hebben om er een groot sociaal gebeuren van te maken. De nieuwe aankomstplaats is de Elisabethlaan, de nieuwe Via Roma in Vlaanderen.” De burgemeester had ook lovende woorden voor de stadsdiensten, Flanders Classics en het Ninoofse Omloop Finish team. “Na het overlijden van Willy Verlé zagen we een team dat er echt stond. We zijn dankbaar dat we opnieuw de bakermat zijn van de Omloop.”

Mooiere aankomst

Nicolas Denys, Head of Road bij Flanders Classics, vindt het een mooiere aankomst: “De verhuis van de aankomst naar de Elisabethlaan zal een sportief aantrekkelijkere laatste kilometer opleveren. We finishen nu op een bredere aankomst die bovendien licht bergop loopt. Daarnaast geeft deze aankomst ons ook op organisatorisch vlak meer ruimte. De verbinding met het centrum van Ninove is uiteraard heel belangrijk en blijft door het opstellen van de teambussen in de Centrumlaan ook behouden.”

Dat laatste blijft bij de Ninoofse handelaars nog moeilijk liggen. “De nieuwe aankomstplaats is beter dan voordien, maar het blijft nog steeds een invalsweg die wordt afgesloten en dus ook het stadscentrum dat afgesloten wordt”, zegt handelaar Peter Geeroms van Club 10. “Wij doen al twee jaar dicht tijdens de Omloop en zullen dat dit jaar wellicht ook doen die zaterdag. Het grote issue voor ons is waar ze de voertuigen van de ploegleiders gaan deponeren. De parkings langs de Centrumlaan stonden daar telkens mee vol. Als ze die ergens anders kunnen zetten, dan zou dat positief zijn.”

Parcours

De volgende editie van de Omloop vindt plaats op zaterdag 25 februari 2023. Na de start in Gent krijgen mannen en vrouwen respectievelijk een parcours van 206 en 131 km voorgeschoteld, met onderweg weinig veranderingen ten opzichte van 2022. Er is opnieuw een sleutelrol weggelegd voor het duo Haaghoek-Leberg. Daarnaast keren de Molenberg en Lange Munte terug in het parcours. De Molenberg, vorig jaar door wegenwerken niet in het parcours van de openingsklassieker, luidt op 40 km de identieke finale bij mannen en vrouwen in. Vervolgens wacht het duo Haaghoek-Leberg (de derde en laatste passage bij de mannen), gevolgd door Berendries en Elverenberg-Vossenhol. In volle finale ontbreken ook in 2023 de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg niet Twaalf kilometer verderop volgt dan de nieuwe finish op de Elisabethlaan in Ninove.

Volledig scherm De organisatoren van het Omloop Finish Team, Flanders Classics en de stad Ninove tijdens de voorstelling van de Omloop. © if

Volledig scherm De organisatoren van het Omloop Finish Team, Flanders Classics en de stad Ninove tijdens de voorstelling van de Omloop. © if

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge tijdens de voorstelling van de Omloop. © CVHN

Volledig scherm Schepen van Sport Marc Torrekens tijdens de voorstelling van de Omloop. © CVHN

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge tijdens de voorstelling van de Omloop. © CVHN

Volledig scherm Geo De Cleer van het Omloop Finish Team tijdens de voorstelling van de Omloop. © CVHN

Volledig scherm De aankomst van de Omloop in de Onderwijslaan in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De aankomst van de Omloop in de Onderwijslaan in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De finish van de Omloop op de Elisabethlaan. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.