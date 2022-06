Nieuw winkelpark Ninouter opent zestien jaar na eerste plannen: Onmiddellijk grote toestroom voor voorlopig enige Jumbo in Denderstreek

Outer/NinoveHet nieuwe winkelpark Ninouter heeft woensdag officieel de deuren geopend langs de Brakelsesteenweg in Outer. Vooral de opening van Jumbo, de eerste in de Denderstreek, lokte onmiddellijk veel volk. Het stadsbestuur, dat vroeger tegen het winkelcentrum was, kijkt nu vooral vooruit: “Er waren bezorgdheden, maar nu moeten we samenwerken. Het winkelpark moet complementair zijn met wat er in de stadskern gebeurt. Ze moeten elkaar economisch sterk op de kaart zetten”, aldus burgemeester Tania De Jonge.

De eerste plannen voor het winkelcentrum dateren al van 2006, zestien jaar geleden dus. Vanuit het stadsbestuur was er immers tegenstand, vooral door schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). Het bestuur vreesde enerzijds voor nog meer mobiliteitsproblemen op de Brakelsesteenweg en anderzijds voor nog meer leegstand in het stadscentrum. Naar aanleiding van de komst van het winkelpark vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aanzienlijk deel van de Brakelsesteenweg (N8), die ook woensdag opnieuw werd opengesteld, na bijna acht maanden wegenwerken.

Er kwamen keerpunten, een keerlus, middenbermen en verhoogde fietspaden. “Het project heeft heel wat voeten in de aarde gehad”, aldus Jan Du Bois van vastgoedinvesteerder Mitiska REIM. “Het was een uitdaging op vlak van mobiliteit, maar we zijn tevreden dat het systeem met de keerlussen vandaag wordt opengesteld. De weginfrastructuur zal voor een goede ontsluiting zorgen en zal ook bijdragen tot een goede verkeersdoorstroming op de N8.”

Stad niet makkelijkste partner

Ook het stadsbestuur kijkt nu positief vooruit. “We waren als stad niet altijd de makkelijkste partner”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) bij de opening van Ninouter. “Dit is een heel belangrijk dossier en de stad had bezorgdheden. Enerzijds wilden we de stadskern proberen te versterken en anderzijds waren er bezorgdheden op vlak van mobiliteit, maar als je ziet wat AWV hier heeft gedaan, dan denk ik dat we terecht fier mogen zijn, zowel op de ontsluiting als op het project zelf. Er waren bezorgdheden, maar nu moeten we samenwerken. Het winkelpark moet complementair zijn met wat er in de stadskern gebeurt. Het is de bedoeling om te zorgen dat ze elkaar verbinden, versterken en economisch sterk op de kaart zetten. Dit is een dag van verbondenheid voor alles wat met handel en economie te maken heeft.”

Het winkelpark, dat met onder meer 2.500 zonnepanelen, waterdoorlatende parkeervakken en regenwater dat wordt gebufferd een CO2-neutraal gebouw is in uitbating, is 10.000 vierkante meter groot en telt zes grote winkels. Drie winkels zijn volledig nieuw: supermarkt Jumbo, meubel- en decoratieketen Jysk en schoenen- en kledingzaak Molders. Exterioo - het vroegere Overstock Garden - en JBC bestonden al in Ninove maar verhuisden naar Ninouter om uit te breiden en supermarkt Lidl opende er een tweede vestiging in Ninove, een nog grotere dan op de Ring-West, met een winkeloppervlakte van 1.392m². Er zijn 320 parkeerplaatsen.

Jumbo

Vooral supermarkt Jumbo lokte onmiddellijk veel volk naar Ninouter. Het is de eerste vestiging van Jumbo in de Denderstreek en de 20ste in België. In Oost-Vlaanderen was er alleen nog maar in Beveren, Berlare en Ronse een Jumbo. “We hebben best grote verwachtingen van onze nieuwe winkel in Ninove”, zegt Peter Isaac, managing director van Jumbo België. “We vonden deze locatie opportuun met het winkelpark en zagen qua inwoners veel potentieel.” Ninove had nochtans al een groot aanbod qua supermarkten. Vorig jaar opende er nog een Albert Heijn en er waren al verschillende van Aldi, Carrefour en Delhaize. “Er is altijd concurrentie, maar wij brengen een unieke formule. We combineren de beste service, aangenaam winkelen, een uniek assortiment en zijn goedkoper. We zijn alles in één dus”, aldus Isaac.

Bij de vroegste klanten van de 1.800m² grote Jumbo klonk het alvast positief. “Er is veel keuze en er zijn verschillende prijzen. Het is nog beter dan ik verwacht had”, vindt Peggy Janssens uit Geraardsbergen, die samen met haar man Geert De Boeck een kijkje kwam nemen. “We kwamen niet voor een boeket (de eerste 300 klanten kregen gratis bloemen, red.), maar ik had de promoties gezien en wou bij de eersten zijn. Aangezien alles tegenwoordig heel duur wordt, proberen we toch goedkopere dingen te vinden. Bovendien vind je hier zaken die je in andere winkels niet vindt, bijvoorbeeld qua snacks.”

Maar ook de andere winkels vielen in de smaak. “Wel tof, dit winkelcentrum”, vindt Elsy Goedefroy uit Denderwindeke. “De steenweg is lang gesloten geweest en we hebben erg moeten omrijden, dus ik was nu wel nieuwsgierig naar het winkelpark. Ik denk dat de ligging wel goed is. De parking zal vandaag misschien wat klein zijn”, lacht de vrouw nog.

