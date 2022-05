Nieuw winkelcentrum Ninouter opent op 1 juni, ook wegenwerken op Brakelsesteenweg zijn dan achter de rug: “Concurrentie voor handelscentrum? Het is geen Uplace aan de Dender”

Outer/NinoveHet nieuwe winkelpark Ninouter opent op 1 juni de deuren. De zes grote winkels, waaronder ook de eerste Jumbo in de streek, worden momenteel ingericht. Ook de wegenwerken op de Brakelsesteenweg (N8) moeten tegen de opening afgerond zijn. We kregen al een rondleiding door het winkelpark.

De werken voor het nieuwe winkelcentrum langs de Brakelsesteenweg gingen in september/oktober van start, ongeveer gelijktijdig met de vernieuwing van de steenweg zelf. Als sinds 2006 zijn er plannen voor het winkelcentrum, maar nu zitten de werken in de laatste rechte lijn. “De bouwwerken zijn zo goed als klaar”, Jan Du Bois van projectontwikkelaar Mitiska. “We zijn negen maanden geleden gestart met eerst de grondwerken en nadien de bouwwerken. Alles is heel vlot verlopen. Van hoge bouwkosten of toeleveringsproblemen hebben we gelukkig niet veel last gehad. Begin april werden alle winkels opgeleverd, zodat de huurders twee maanden de tijd hebben om ze volledig in te richten en ze allemaal op 1 juni open kunnen.”

Het winkelcentrum is 10.000 vierkante meter groot. De meeste handelszaken hebben een winkeloppervlakte van 1.000 vierkante meter. De grootste winkels zijn de supermarkten Jumbo en Lidl, met elk een oppervlakte van 2.000 vierkante meter. Verschillende winkels zijn een herlokalisatie van reeds bestaande winkels in Ninove. JBC en tuinmeubelketen ‘Exterioo’ -het vroegerOverstock Garden- verhuizen naar Ninouter en Lidl opent er een tweede vestiging. “Lidl heeft zijn winkel langs de Ring-West vergroot, maar nog steeds was het niet mogelijk om zijn volledig nieuwe concept te realiseren”, aldus Du Bois. “Hier kunnen ze dat wel. Verder komt hier de eerste Jumbo in de ruime regio, Jysk - een Deense meubelketen die de snelst groeiende retailer is in Europa - en schoenen- en kledingzaak Molders. In Ninouter zullen er 110 mensen tewerkgesteld zijn. Dat zullen door de verhuizingen wel niet allemaal nieuwe mensen zijn.”

Kritiek

Het winkelcentrum kreeg in het verleden onder meer kritiek omdat het concurrentie zou vormen voor de handel in het stadscentrum. Du Bois weerlegt dat: “Ninouter bestaat uit twee supermarkten, twee winkels die verhuizen, een meubelwinkel en een schoenenwinkel. Enkel die laatste winkel zou mogelijks concurrentie kunnen vormen, maar Ninouter is geen Uplace aan de Dender. Het gaat om enkele grootschalige handelszaken die aanvullen wat er nog niet bestaat in Ninove.” Ook de kritiek rond mogelijke mobiliteitsproblemen gaat volgens hem niet op: “Als de wegenwerken klaar zijn, dan zal het verkeer net vlotter verlopen dan vroeger, aangezien er door de aanleg van twee keerlussen geen linksafslaande voertuigen meer zullen zijn die voor files of kop-staartaanrijdingen zorgen.”

320 parkeerplaatsen en 2.500 zonnepanelen

Ninouter heeft een parking die plaats biedt aan 320 wagens. “Er zijn ook veel fietsenstallingen, zes laadpunten voor elektrische voertuigen en we zetten volop in op duurzaamheid. Op het dak komen er 2.500 zonnepanelen, samen goed voor 1,2 MWp. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 300 gezinnen en zal een jaarlijkse besparing van meer dan 350 ton CO2 opleveren. De stroom die de zonnepanelen opwekken, gaat naar de winkels en de zes laadpalen. We ondertekenden met de huurders een ‘groene huurovereenkomst’ of ‘green lease’, waarin ze zich verbinden om duurzaam om te gaan met energie en water. De parkeervakken zijn waterdoorlatend en regenwater wordt gebufferd en herbruikt door de winkels.”

Het nieuwe winkelpark opent op 1 juni. Naar aanleiding van die openingen zullen er op woensdag 1 juni en zaterdag 4 juni feestelijke activiteiten en winacties plaatsvinden voor alle bezoekers.

In deze winkelruimte komt Exterioo.

In deze winkelruimte komt Jysk.

In deze winkelruimte komt Jysk.

In deze winkelruimte komt Schoenen Molders.

In deze winkelruimte komt Schoenen Molders.

Volledig scherm De winkels in winkelcentrum Ninouter worden momenteel nog volop ingericht. © Claudia Van den Houte

Jan Du Bois en Lynn Panckoucke van vastgoedinvesteerder Mitiska REIM met projectmanager Wim De Ryck van studie- en ingenieursbureau Infinum (midden) aan het nieuwe winkelcentrum Ninouter.