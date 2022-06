Nieuw winkelcentrum Ninouter blijft ook na opening voor beroering zorgen: politiekers verwijten elkaar van hypocrisie

NinoveHet nieuwe winkelcentrum is zestien jaar na de eerste plannen open sinds 1 juni, maar blijft toch voor commotie zorgen binnen de Ninoofse politiek. Verschillende politiekers verweten elkaar op de jongste gemeenteraad van hypocrisie in dit dossier.

Gemeenteraadslid Lieven Meert (Samen-Vooruit) vond het hypocriet dat burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) en schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) aanwezig waren op de opening van Ninouter nadat het stadsbestuur jarenlang heeft geprobeerd om het winkelpark tegen te houden. “Ik snap dat je op een bepaald moment je verlies moet incasseren, maar ik zou het niet gedaan hebben”, aldus Meert. Schepen Triest verwees onder meer naar de 250.000 euro die Ninouter schenkt aan de stad ter ondersteuning van de winkelkern in de binnenstad. “We gaan proberen om het winkelpark en de winkelkern compatibel met elkaar te maken. Daarom hebben we spelregels opgelegd, zodat alleen grote winkels zich in het winkelpark mogen vestigen en er geen winkels van de binnenstad mogen verhuizen naar Ninouter”, zegt Triest. “Het winkelcentrum is er nu toch, dan is het beter dan we synergiën kunnen vinden tussen de twee koopgebieden.”

Dat beaamde ook burgemeester De Jonge: “Het kan hypocriet overkomen, maar op een bepaald moment is er een kantelmoment door de beslissing van de minister en dan kun je de oorlog verder voeren of zorgen dat er complementair kan gewerkt worden. Zo zouden we bijvoorbeeld met een promotiecampagne bezoekers van het winkelcentrum naar het stadscentrum kunnen leiden. Het gaat hier om ondernemers die in onze stad terechtkomen. Je moet met die mensen nog door één deur kunnen”, stelt De Jonge. “Hierdoor begrijp ik jullie beslissing wel beter”, repliceerde Meert nog.

N-VA vroeger voorstander

Behalve binnen de meerderheid vielen er ook binnen de oppositie verwijten van hypocrisie. Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) vond het hypocriet van N-VA dat gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) had gezegd dat de binnenstad leegloopt en de aanwezigheid van de burgemeester en schepen op de opening van Ninouter op de korrel had genomen, terwijl haar partij in het verleden voorstander was van het project. Ook schepen Triest sprak van hypocrisie: “Uw partij heeft jarenlang geijverd voor dat dossier hier in de gemeenteraad en nu kom je mij verwijten dat ik hypocriet ben omdat ik op de opening was.” Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) ging nog verder: “Zonder N-VA was er geen sprake geweest van dat winkelcentrum. Het is jullie minister die advies na advies van de stad heeft genegeerd. Ik heb veel tijd en energie gestoken om de komst van het winkelpark te voorkomen. Als het er dan toch komt, dan is dat heel pijnlijk.”

Karolien De Roose beet van zich af: “Ik ben sinds 2018 bij N-VA en ik heb hierover een heel andere visie. In die tijd was het de verbindingsman (doelend op Joost Arents, ex-N-VA’er, red.) die de touwtjes in handen had en als ik mij niet vergis maakte Rudy Corijn (nu Forza, red.) toen ook deel uit van N-VA.”

Schade na werken op Brakelsesteenweg wordt hersteld

De discussie startte na een vraag van Karolien De Roose (N-VA) over het herstellen van de schade aan de omleidingswegen die werd veroorzaakt door de werken aan de Brakelsesteenweg voor de ontsluiting van het winkelpark. Dat was op een eerdere gemeenteraad ook al eens aangehaald. Schepen Vande Winkel bevestigde nogmaals dat de schade zal worden hersteld: “We zijn ons bewust van de schade die is aangebracht. De schade is het grootst in de Bovenhoekstraat, daar gaan we zeker het asfalt vernieuwen. Daar is ook budget voor voorzien. Verder is er een oplijsting gemaakt van de andere schade. Het valt voorlopig op de rest van het project nog mee. In principe betalen wij kosten. We gaan proberen om een deel te recupereren, maar zal van de goodwill van AWV afhangen.”

