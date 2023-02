Nie Geweun kan meervoudig keizerlijke groep worden: “We willen ons vooral amuseren en hebben nog iets in petto voor toeschouwers”

De jongste carnavalsstoet in Ninove is intussen al drie jaar geleden door de coronacrisis. De twee laatste stoeten werden gewonnen door Nie Geweun (in de categorie met praalwagen). “In totaal hebben we al 12 keer gewonnen in de 26 jaar dat we bestaan als groep”, vertelt Manu Geeroms van Nie Geweun. “Voor ons is het evenwel vooral belangrijk dat we ons amuseren in de stoet. Op basis daarvan bedenken we ook ons thema: ‘Hoe kunnen we ons amuseren?’. Tien meter in de lucht hangen aan een beest was vorige keer leuk om te doen. Dit jaar werken we rond het 75-jarige bestaan van de feestcommissie. De feestcommissie is de politie van carnaval. Zij organiseert carnaval, bepaalt de regels, schrijft het reglement uit,... Ze is de ‘feestpolitie’ van carnaval.” Vandaar dus het thema ‘75 joeër Fieëstkommisje of es’t nau de Fieëstpolliese …?!’.