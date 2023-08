Nico (46) overleden na zinloos geweld aan Carrefour in Ninove: “We bekijken nu of we zijn organen kunnen doneren”

Afgelopen woensdag werd Nico (46) in elkaar geslagen op de Albertlaan in Ninove door een andere veertiger. De man ging nadien op de vlucht, maar kon snel opgepakt worden door de politie. Hij werd ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. Nico vocht al die tijd in het ziekenhuis voor zijn leven, maar overleed zaterdagmiddag aan zijn verwondingen, dat laat zijn zus weten. “Hij werd hersendood verklaard in het ziekenhuis”, zegt Els De Groote. “We zullen nu kijken om zijn organen te schenken waar mogelijk", vult ze aan. De familie is bijzonder aangeslagen na het zinloze geweld.