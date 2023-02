Natuurpunt houdt muziekquiz ten voordele van Ninoofse natuur

Ninove Nienofske Straffe Kaffee in nieuwe carnavals­fles geïnspi­reerd op twee Ninoofse monumenten

De ‘Nienofske Straffe Kaffee’ is voor de derde keer te verkrijgen in een carnavalsfles ter gelegenheid van carnaval Ninove. Deze keer is de nieuwe fles geïnspireerd op twee Ninoofse monumenten. Op het etiket prijken de Koepoort en de Abdijkerk.