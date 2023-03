Naast Denderbrug in Elisabethlaan vertoont ook brug in Astridlaan hoge doorbuiging: Werken gepland in 2024

Rechter mild voor twee tuners: boete volledig met uitstel

Twee tuners die in oktober 2021 in Roosdaal aan de kant werden gezet door de politie zijn voor de Halse politierechtbank weggekomen met een milde straf. Ze kregen een boete opgelegd, maar die is volledig met uitstel. De gerechtskosten zullen wel betaald moeten worden. Politierechter Johan Van Laethem leek bijzonder geïnteresseerd in de passie van beide heren.