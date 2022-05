Na meer dan 100 jaar sluit Volkshuis voorgoed: “Blij om iedereen hier nog eens te ontmoeten”

Net zoals elders in Vlaanderen vierden ook de Ninoofse socialisten op 1 mei naar traditie het Feest van de Arbeid. Dit jaar was het voor hen een bijzondere 1 mei-viering, want het was normaal gezien de laatste keer dat het Volkshuis open was. “Het kan niet anders: het gebouw is oud en versleten”, vertelt Diane Van Snick (77), penningmeester van S-Plus. “Ik hoop dat ik de vernieuwing nog mag meemaken. Ik ben blij dat ik hier iedereen nog eens kan zien. Ik ben een beetje opgegroeid in het Volkshuis, want mijn moeder zat bij de coöperatieve. Op mijn 12de of 13 de zat ik hier bij de turnkring en op mijn 16de bij de toneelkring. Mijn dochter is hier nog bij het majorettekorps geweest dat hier zijn thuis had.”