Na drie jaar zijn Winnikse Driekoningenfeesten terug, onder nieuw organisatiecomité na stopzetting Don Jo

Ninove N-VA wil strengere aanpak van straatra­ces en ‘patserwa­gens’

N-VA Ninove-bestuurslid Jeroen Van Assche vraagt naar aanleiding van klachten bij bewoners in de stadskern en het begin van een nieuw jaar enkele aanpassingen in het politiereglement om straatraces en zogenoemde ‘boomcars’ of ‘patserwagens’ aan banden te leggen. Dat zijn opgedreven auto’s met een lawaaierige motor en luide muziek.

23 december