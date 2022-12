Na brand in leegstaande feestzaal, gaat nu geparkeerde mobilhome op parking in vlammen op

Het was iets voor middernacht dat de brandweer van Ninove en Denderleeuw een oproep kregen voor de brandende mobilhome op de parking van het Kellenhof aan de Edingsesteenweg in Meerbeke. Nog geen 24 uur eerder was er al een brand in de feestzaal zelf. Een deskundige werd daar voor aangesteld, maar die oordeelde dat de brand accidenteel was. De man die toen aanwezig was in de feestzaal is de bewoner van de mobilhome, maar wat hij daar deed is nog steeds niet duidelijk.