N-VA wil opnieuw klacht indienen tegen gepland kunstwerk in doorsteek

Oost-Vlaams provinciegouverneur Carina Van Cauter, vernietigde vorig jaar, na een klacht van gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA), de onderhandse toekenning van een kunstwerk in de geplande doorsteek die de oude handelskern zal verbinden met het Ninia Shopping Center. De gouverneur gaf De Roose gelijk en de gunning werd vernietigd. Ze bleef het project, dat volgens N-VA al meer dan 2 miljoen euro heeft gekost, opvolgen via verschillende schriftelijke vragen. “Hoewel ik begin mei nog info kreeg in verband met terugvordering van betaalde voorschotten, werd toen met geen woord gerept over de nakende beslissing van het schepencollege om de gunning opnieuw toe te kennen aan dezelfde kunstenaar voor hetzelfde werk, maar met een aangepaste motivering”, aldus De Roose. N-VA vindt dat schepen Alain Triest opnieuw de wet op de overheidsopdrachten niet heeft gerespecteerd. Net als vorig jaar zal Karolien De Roose terug een klacht indienen bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen om de gunning te vernietigen.

Volgens schepen Alain Triest (Open Vld) houdt het stadsbestuur wel rekening met de beslissing van de gouverneur. “We hebben de gemotiveerde beslissing van de gouverneur geanalyseerd om te zien waar we in de fout waren. Blijkbaar hadden we te weinig gemotiveerd waarom we die bepaalde kunstenaar aangesteld hebben. Dat hebben we intussen veel meer gemotiveerd, net als de reden waarom we kiezen voor een kunstboom op die plaats. We hebben ook advies gevraagd aan de kunst- en cultuurraad en ook die vindt het een mooi project.”