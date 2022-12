N-VA wenst verkeersveiliger 2023 en pleit voor meer handhaving en sensibilisering

NinoveJeroen Van Assche, bestuurslid van N-VA Ninove, pleit in de aanloop naar het nieuwe jaar, met goede voornemens gericht aan het stadsbestuur, voor meer handhaving en sensibilisering in 2023. Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) wordt er al sterk ingezet op verkeersveiligheid.

Handhaving is volgens Van Assche een wezenlijk onderdeel in de reeks maatregelen voor meer verkeersveiligheid. “Twee jaar na de invoering van fietsstraten in het stadscentrum werd er bijvoorbeeld nog geen enkele controle uitgevoerd op het naleven van de regelgeving. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA Ninove) in november 2022. De dienst mobiliteit heeft geen onmiddellijk zicht op gegevens rond handhaving en er bestaat geen terugkoppeling met de politiediensten. “Prioriteit op dit ogenblik is voor mij een betere handhaving in de schoolomgevingen voor zowel automobilisten als fietsers”, aldus Van Assche.

“De snelheidscontroles in de bebouwde kom, met een maximumsnelheid van 50 km/uur, gebeuren in Ninove meestal op vaste plaatsen en op vaste tijdstippen. Vooral in de deelgemeenten is er een toenemende vraag naar meer controle op sluipwegen en gevaarlijke punten binnen de bebouwde kom. Uit de gegevens van de resultatenmeldingen kan men ook afleiden dat er geen enkele controle gebeurt in de schoolomgevingen en de zone 30 in het algemeen. Besteed meer aandacht aan snelheidscontroles waar er echt gevaar en overlast schuilt en niet in het behalen van de zogenaamde quota. Zo bereik je meer bewustwording en draagvlak.”

Betere sensibilisering

Sensibilisering is volgens N-VA Ninove een belangrijk tweede luik naar meer verkeersveiligheid. “Naast de succesvolle BOB-campagne van de Ninoofse politiediensten tijdens eindejaar, ligt er nog heel wat werk op de plank rond bewustwording over de verkeersregels. Het stadsbestuur faalt hierin over de hele lijn.” Dat kan de partij afleiden uit de antwoorden die Karolien De Roose (N-VA Ninove) heeft ontvangen op haar schriftelijke vragen. “De stad stelt dat Ninove geen voorlichtingsbeleid zal opstarten in de nabije toekomst. Nochtans heerst er bij de bevolking heel wat onduidelijkheid over de wetgeving en het gebruik van fietsstraten, suggestiestroken, oogcontact, fietsverlichting en de regelgeving voor het verkeer in een zone 30 in het bijzonder. Dagelijks vragen Ninovieters waar en hoe je als automobilist of fietser mag rijden in een fietsstraat of wat de bedoeling is van die fietssuggestiestroken, de kennisgeving daarrond kan dus beter”, besluit Van Assche.

Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) wordt er, naast de acties rond zichtbaarheid en tegen winkel- en gauwdiefstallen, ook, zoals elk jaar, sterk ingezet op verkeersveiligheid. “Er wordt dan ook in onze zone geen gevolg gegeven aan de nationale oproep om minder of niet te verbaliseren. Integendeel”, aldus De Jonge, die een overzicht geeft van de acties van deze maand en volgende maand (zie onderaan).

1.148 testen

“Naast deze geplande acties wordt er uiteraard waakzaam toegezien op verkeersovertredingen tijdens de patrouilles. Er werden dan ook reeds 1.148 testen afgenomen tijdens de lopende winter BOB-campagne. Dit cijfer betreft enkel alcohol en drugs en houdt geen rekening met PV’s of onmiddellijke inningen voor andere overtredingen. Er wordt dus niet alleen zeer sterk ingezet op verkeershandhaving, maar er is hierbij ook aandacht voor alle aspecten van verkeersveiligheid. Bij elke vraag voor controle in bepaalde zones of straten wordt een telling georganiseerd om de problematiek in kaart te brengen. Als het percentage overtredingen te hoog ligt, wordt een snelheidscontrole ingevoerd. Deze inspanningen gebeuren boven en ondanks de 14.427 meldingen die onze politiezone dit jaar reeds diende te behandelen. Als burgemeester vind ik verkeersveiligheid één van de belangrijkste prioriteiten”, aldus De Jonge.

Overzicht acties rond verkeersveiligheid:

3/12: verkeerstoezicht algemeen

4/12: verkeerstoezicht algemeen

5/12: actie snelheid met onderschepping

9/12: verkeersveilige nacht

11/12: kerstmarkt Pollare - alcoholcontrole in de omgeving

15/12: actie zwaar vervoer

16/12: begeleiding city night run

17/12: actie alcohol en drugs

21/12: actie Goliath tegen criminaliteit, waarbij ook verkeersovertredingen worden geverbaliseerd

22/12: actie gordel, GSM, curvo (snelheid motorfietsen)

25/12: specifiek toezicht kerstmis

26/12: specifiek toezicht 2e kerstmis

31/12: specifiek toezicht Nieuwjaar

1/01: specifiek toezicht Nieuwjaar

10/1: actie zwaar vervoer14/1: WE zonder alcohol (alcohol & drugs)

15/1: idem

16/1: snelheid met onderschepping

28/1: actie alcohol en drugs in samenwerking met PZ Geraardsbergen

30/1: actie ladingzekerheid.