N-VA vraagt opnieuw om doven van openbare verlichting aan te passen: “Gerichte aanpak is intussen wél mogelijk”

Oppositiepartij N-VA Ninove vraagt opnieuw om aanpassingen in het doven van de openbare straatverlichting. De verlichting in bepaalde straten niet doven en het inkorten van de periode voor het doven van de verlichting zou intussen wel mogelijk zijn.

N-VA-gemeenteraadslid Karolien De Roose vroeg op de gemeenteraad van januari al een herziening van de beslissing om de openbare verlichting over het hele grondgebied van Ninove, behalve op vrijdag en zaterdag, te doven van 23 tot 5 uur. Volgens De Roose is het doven van de openbare verlichting gevaarlijk voor fietsers en voetgangers en zorgt dit voor onveiligheid en ongezelligheid in de binnenstad en het centrum van de deelgemeenten. Een meer gerichte aanpak waarbij de verlichting in bepaalde straten niet zou worden gedoofd en het inkorten van de periode voor doven van openbare verlichting zou volgens Karolien De Roose al een belangrijke verbetering zijn.

Een gerichte aanpak zou aanvankelijk niet mogelijk zijn omdat Ninove met andere steden en gemeenten deel uitmaakt van een cluster. Volgens het stadsbestuur was differentiëren tussen straten was technisch onmogelijk of zou dat heel belangrijke investeringen vergen, maar volgens Steven Vanden Berghe, voorzitter van N-VA Ninove, is een gerichte aanpak intussen wel mogelijk. “Uit een recente beslissing in Aalst blijkt dat de technologie ondertussen bij Fluvius voorhanden is om met een minimale ingreep bepaalde zones opnieuw van licht te voorzien ’s nachts”, aldus Vanden Berghe. “N-VA Ninove vraagt dat het schepencollege snel een beslissing neemt en gebruik maakt van de nieuwe technologie, zodat we tijdens de zomermaanden opnieuw een gezellige en veilige binnenstad hebben”.

Volgens schepen Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) gaat het niet om een nieuwe technologie maar wel om een nieuwe aansturing op cabineniveau die Fluvius mogelijk heeft gemaakt door een manuele ingreep. “Net als Aalst maakte ook Ninove hier gebruik van voor het laten branden van de lichten in de binnenstad tijdens carnaval. In die zin is het inderdaad nieuw, maar ook Ninove maakt al gebruik van die optie”, aldus Vande Winkel.

“Of we daar ook in de toekomst gebruik van zullen maken voor aanpassingen van het brandschema zullen we na Pasen in de definitieve evaluatie van het project moeten bekijken. Bovendien is het weliswaar een nieuwe optie in de aansturing, maar het vraagt wel een manuale interventie op cabineniveau. Om een idee te geven: voor carnaval moesten 49 cabines gemanipuleerd worden, enkel voor de binnenstad. Aanpassingen zijn dus mogelijk, maar persoonlijk ben ik wel voorstander van uniforme brandschema’s op regionaal niveau.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.