N-VA vraagt dat hardleerse sluikstorters strenger worden aangepakt: “Camera’s zijn niet genoeg, pakkans en GAS-boetes moeten hoger”

Volgens N-VA kan de stad Ninove een tandje hoger steken in de strijd tegen hardleerse sluikstorters. Ze verwijst daarbij naar de Kaardeloodstraat, die al enige tijd zou kampen met sluikstort, ondanks de zwerfvuilcamera’s die tijdelijk werden geplaatst. Maar ook in andere straten vormt sluikstort een probleem. “Mensen krijgen de indruk van straffeloosheid en zijn het meer dan beu. Op een vorige gemeenteraad was er nog sprake om meer GAS-controles te laten uitvoeren, maar daar is het alweer stil over. Het enkel inzetten van mobiele camera’s volstaat niet”, aldus N-VA-gemeenteraadslid Karolien De Roose. “Wanneer de camera’s weg zijn, keert het sluikstorten gewoon terug, soms zelfs hardnekkiger. De pakkans moet dus verhoogd worden en een striktere handhaving op het terrein is vereist. Daarnaast zijn ook doeltreffende en afschrikwekkende boetes voor overtreders noodzakelijk.”

N-VA stelt een combinatie van volgende hoofdmaatregelen en sancties voor: Extra controles en de inzet van mobiele camera’s om de pakkans te vergroten, hogere GAS-boetes en een dure doorrekening van de opruimkosten aan de daders, preventieve sancties rond afval en recyclageregels die aan overtreders worden opgelegd en tot slot een goede opvolging van die overtreders om de burgerzin terug aan te wakkeren.

Al inspanningen gedaan

Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft de stad de voorbije jaren al heel wat inspanningen gedaan om sluikstorters te betrappen en ook te verbaliseren. “We hebben met onze dienst integrale veiligheid heel sterk ingezet op de overlast aan de Kaardeloodstraat, met resultaat. We erkennen dat er opnieuw problemen zijn en zijn al bezig met de aanpak ervan”, aldus burgemeester De Jonge. “De voorbije jaren hebben we heel wat sluikstorters kunnen identificeren, dankzij de inzet van de GAS-vaststellers, de inzet van onze mobiele camera’s maar ook de uitstekende samenwerking met onze politie, de mensen van Ninove nette stad en de zwerfvuiljagers. Handhaving is natuurlijk het sluitstuk van dit beleid en in dat kader zijn we ingestapt en geselecteerd om in Ninove bovenop onze vaststellers nog eens handhavers van OVAM aan te stellen die zich bezighouden met het controleren op zwerfvuil.”

“Voor het bepalen van de boetes werken we samen met de provincie en de vraag stelt zich of we dit niet anders kunnen aanpakken. Naast de boete moet de sluikstorter ook de opruimkosten en aanvullende retributie betalen maar voor mij mag één blikje op de straat 350 euro kosten en kan de boete niet hoog genoeg. In 2021 werden er 86 dossiers voor sluikstort opgemaakt. In 2022 werden er tot op vandaag 30 dossiers voor sluikstort opgemaakt. De grootste uitdaging blijft natuurlijk de attitude van de sluikstorters te veranderen. Sensibilisatie en een harde aanpak hoort daarbij. Het is een groot ecologisch en maatschappelijk probleem waar we met velen elke dag op werken.”

Volledig scherm Karolien De Roose (N-VA) © rv

Volledig scherm Tania De Jonge, burgemeester van Ninove en federaal volksvertegenwoordiger voor Open Vld. © Claudia Van den Houte

