N-VA vraagt burgemeester aantal 'vervangingen' door te voeren tijdens hevige discussie over conflicten binnen meerderheid: “Deze coalitie is op, stop er dan toch gewoon mee”

NinoveOp de gemeenteraad is er een hevige discussie ontstaan over het functioneren van de bestuursmeerderheid. Aanleiding was de zeer kritische mail waarmee schepen Joost Arents (onafh.) zijn ontslag nam uit het directiecomité van zwembad De Kleine Dender en enkele voorafgaande conflicten tussen leden van de meerderheid. Nadat Forza Ninove al het ontslag vroeg van Arents, stelde N-VA de burgemeester voor enkele schepenen te vervangen. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) wil zich focussen op het uitvoeren van de geplande projecten uit het bestuursakkoord.

De gemeenteraadsleden moesten maandagavond onder meer het licht op groen zetten voor de vervanging van schepen Joost Arents in het directiecomité AGB De Kleine Dender. Arents had vorig jaar in september al zijn ontslag genomen uit dat comité, maar er was nu pas een vervanger gevonden, zodat het vorige week pas bekend raakte. Zoals aangekondigd vroeg gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) Arents om consequent te zijn en ook ontslag als schepen te nemen. Hij noemde de mail van Arents “een motie van wantrouwen tegenover het schepencollege”.

“Een schepen van Personeel die zich beklaagt dat de personeelsproblemen blijven aanmodderen, il faut le faire, want ook u bent bevoegd voor het personeelsbeleid als lid van het directiecomité en u draagt al zeker politieke verantwoordelijkheid. Uw mail was een bewuste aanval op uw collega’s uit het schepencollege, want u weet ook dat als zo’n mail in het dossier belandt, die het daglicht ziet en politieke gevolgen heeft. U brandt openlijk het beleid van uw eigen meerderheid af, u gebruikt daarvoor zware woorden en doet zware beschuldigingen, maar de logische consequentie, uit de meerderheid treden, doet u niet.”

D’haeseleer haalde ook uit naar de bestuursmeerderheid in het algemeen. “Bijna elke gemeenteraad opnieuw worden hier onderlinge oorlogjes openlijk uitgevochten. Deze coalitie is op, stop er dan gewoon mee. Deze coalitie is zoals de Titanic, het enige verschil is dat er bij jullie zelfs geen orkest meer staat te spelen.” Hij vroeg ook meer uitleg bij een aantal passages uit de mail van Arents, maar kreeg daarop geen antwoord.

Ook gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) zei “gechoqueerd” te zijn door de inhoud van het schrijven van Arents. “Ik was verbouwereerd toen ik die las. Ik wil graag het debat opentrekken, want dit is geen alleenstaand geval. De voorbije gemeenteraden komen de breuken in de meerderheid steeds meer naar boven. Jullie slagen er zelfs niet meer in hevige discussies intern te houden”, aldus De Roose.

Ze verwees onder meer naar de meningsverschillen tussen Open Vld en Samen over de aankomst van de Omloop het Nieuwsblad, de snelheidsremmers in de Aardeweg en het conflict tussen gemeenteraadslid Michel Casteur (Open Vld) en schepen Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) over de verkeersborden.

Ze richtte zich naar burgemeester Tania de Jonge (Open Vld): “Mevrouw de burgemeester, uw ploeg ligt in de lappenmand. Er is openlijk ruzie tussen de spelers maar u treedt niet op. Als trainer van de ploeg moet u nu in actie schieten en een paar vervangingen doorvoeren. U moet schepen Arents dringend vervangen want zijn spelplezier is op, hij doet het niet meer graag. Hij verpest de sfeer in de kleedkamer of het schepencollege. Ik besef dat uw reservebank niet indrukwekkend is, maar toch stel ik voor dat u gebruik maakt van deze rustige eindejaarsperiode om over een paar zaken te reflecteren.” De Roose richtte zich ook tot Arents: “U draagt een immense verantwoordelijkheid. Uw openlijke misnoegdheid straalt af op de meerderheid en zorgt vooral voor een afkeer van de Ninovieter voor de politiek in het algemeen.”

Schepen Joost Arents begrijpt de redenering van de oppositie niet. “Vooral de link van Forza niet tussen mijn ontslag uit het directiecomité te koppelen aan mijn ontslag als schepen. Dit zijn losstaande keuzes van elkaar.” Hij vergeleek zijn situatie met ministers die naast hun ministerschap nog in andere raden van bestuur zetelen. “Dat zou betekenen dat wanneer ze daaruit ontslag nemen, ze ook ontslag zouden moeten nemen als minister. Dit is toch te belachelijk voor woorden? Iemand die er bij zijn hoofdjob nog iets bijneemt en daar ontslag neemt zou dan ook in zijn hoofdjob ontslag moeten nemen. Die redenering kan ik echt niet begrijpen. Als het gaat om de reden van mijn ontslag: het is niet omdat de organisatie of de beslissingen die genomen worden in het zwembad niet conform zijn met hoe ik vind dat de organisatie moet geleid worden, dat dit aan de kant van de stad ook zo is. Soms is het nodig om eens zeer kritisch te zijn tegenover je collega’s om dingen in gang te zetten. En dat er eens vurige discussies zijn is normaal.” Arents stelde dat D’haeseleer hem al viseert sinds hij na de verkiezingen in 2018 in coalitie ging met Open Vld en Samen.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zei zich vooral te willen focussen op het uitvoeren van de geplande projecten uit het bestuursakkoord die nu in een eindfase zitten. “Het meerjarenplan is voor mij de basis om deze bestuursperiode af te ronden. Ik ben af en toe heel sterk verwonderd over de uitlatingen binnen en buiten het schepencollege. Ik praat heel vaak met mijn schepenen apart en probeer de samenhorigheid in het college te bewaren. Discussies zijn vaak gericht op individuele dossiers waarin we van mening verschillen. Van de honderden dossiers in het schepencollege per week kan ik op die drie jaar de dossiers op mijn één hand tellen waarbij we verdeeld hebben gestemd. En dat laat ik toe, want ook dat is democratie.”

