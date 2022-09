N-VA ruimt zwerfvuil op tijdens ‘World Cleanup Day’

Ninove Els baat laatste steenbakke­rij in Vlaanderen uit waar alles nog handmatig gebeurt: “Ook toen mijn man stierf kreeg ik het niet over mijn hart om te stoppen”

Els Meert (53) stelt zondag na bijna 20 jaar de deuren van haar steenbakkerij Hove nog eens open voor het grote publiek op Open Monumentendag. De kleine steenbakkerij is de laatste in Vlaanderen waar echt alles nog handmatig gebeurt en de leem nog op de traditionele manier van vroeger wordt verwerkt tot bakstenen met behulp van een handgestookte ringoven. Els is overigens de enige vrouwelijke steenbakker in ons land.

8 september