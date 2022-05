N-VA Ninove vraagt stad om leegstaande en verwaarloosde woningen actiever op te sporen

“Sinds 2021 wordt eindelijk werk gemaakt van het leegstandsregister”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Karolien De Roose, die de cijfers opvroeg. “In 2015 werd slechts voor 12 woningen een heffing uitgeschreven en in 2020 voor 24 panden. Dit blijft nog altijd een onderschatting van de werkelijke toestand. Het onderzoek naar leegstaande panden en de opmaak van het leegstandsregister verloopt ook heel amateuristisch. Enkel voor Ninove werden in 2021 720 eigenaars aangeschreven. Heel veel brieven kwamen echter terug wegens onterecht adres of werden ten onrechte aangeschreven. Het is niet omdat er niemand is gedomicilieerd dat het een leegstand pand betreft. In veel handelszaken of kantoren van vrije beroepers is niemand ingeschreven maar daar had men niet aan gedacht binnen de meerderheid. Van de 720 aangeschreven woningen werden er uiteindelijk maar 35 opgenomen op het leegstandsregister. Het verontrust mij ook dat volgens het stadsbestuur ‘er een probleem is in het bevolkingsregister bij de notatie van de adressen, huisnummers en busnummers’. Hier moet dringend werk van worden gemaakt om dit probleem op te lossen”.

Onbewoonbare en verwaarloosde woningen

Naast leegstaande woningen zijn er in Ninove ook heel veel ongeschikte, onbewoonbare en verwaarloosde woningen. “Hoewel er decretale verplichtingen zijn en er reglement is dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad is Ninove net als voor heel veel andere zaken te laat in actie geschoten”, aldus Steven Vanden Berghe, voorzitter N-VA Ninove. “Tot voor kort stond geen enkele woning op het register van verwaarloosde panden. De 4 woningen die sinds kort op de lijst zijn opgenomen zijn slechts een fractie van de verwaarloosde panden in Ninove. Door het gebrek aan controle hebben huisjesmelkers in Ninove vrij spel en hiervan zijn vooral de zwakkeren in de maatschappij het slachtoffer. Vanuit N-VA Ninove vragen we dat de inspanningen nog worden opgedreven want we hebben nood aan een bruisende stad waar het aangenaam is om te leven en leegstaande en verwaarloosde woningen horen niet thuis in het straatbeeld”.

Leegstaande handelspanden

N-VA wijst erop dat er in de binnenstad en in Ninia ook heel wat leegstaande handelspanden zijn. De partij vreest dat het nieuwe winkelcentrum Ninouter nog voor extra leegstand zal zorgen in de binnenstad. Daarnaast kaart ze een probleem aan met de belasting op leegstaande commerciële handelspanden in Ninove. Die belasting werd blijkbaar nooit geïnd. Het belastingreglement werd na een klacht door Ninia vernietigd door de Raad van State. “Uit het arrest blijkt dat het belastingreglement niet goed was opgemaak. De stad heeft de zaak zelfs niet meer verdedigd en toegegeven aan de druk van een grote onderneming als Ninia. Vanuit N-VA vragen we om de gemeentelijke lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten te actualiseren en over te maken aan het Vlaamse departement Omgeving. Enkel op die manier hebben we recht op 20 % van de elk jaar geïnde heffingen die door Vlabel worden geïnd”, stelt De Roose. “De Vlaamse regering investeert ook 25 miljoen euro om nieuw leven in te blazen in handelskernen”, vervolgt Vanden Berghe. “Een team van experten wordt ter beschikking gesteld om steden te begeleiden bij het opwaarderen van handelspanden en buurten. In Ninove zouden we dit heel goed kunnen gebruiken en we vragen dan ook dat Ninove gebruik maakt van die aangeboden steun.”

Leegstandstaks herschrijven

“De taks op leegstaande panden werd inderdaad geschorst omdat er voor twee dezelfde termen een verschillende beschrijving werd gebruikt”, zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “We zijn nu bezig met een onderzoek over de nieuwe afbakening van de handelskernen. Nadien zullen we het reglement van de leegstandstaks herschrijven. Die afbakening gebeurt trouwens in samenwerking met de Vlaamse overheid. We zouden graag nog meer participeren in de steun van Vlaanderen, maar net zoals op alle stadsdiensten zijn er ook bij de dienst lokale economie mensen tekort.”