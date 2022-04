N-VA hekelt toestand wegen en voetpaden: “Extra investeringen zijn broodnodig”

Zo vindt N-VA-bestuurslid Erwin De Mulder dat er dringend werk moet worden gemaakt van een grondig herstel van de dorpsparking in deelgemeente Aspelare. “Deze zit vol putten en de afbakening van de parkeervakken is reeds jaren verdwenen. Zelfs de bloemperken worden gebruikt als sluikstort”, klinkt het. Hij vraagt ook een grondige aanpak van de algemene verkeersveiligheid in het dorpscentrum van Aspelare. “Voetpaden zijn er nauwelijks of ze zijn in heel slechte toestand. Ouders met een kinderwagen of mensen met een rolstoel zijn bijna verplicht om op het smalle fietspad naast de gevaarlijke Geraardsbergsesteenweg te wandelen.”

N-VA verwijst ook naar cijfers uit de gemeente-stadsmonitor van 2021. “Slechts 23% van de Ninovieters is tevreden over de staat van de fietspaden, louter 30% is blij over de voetpaden en volgens 38% van de bevraagde burgers is de wegconditie aanvaardbaar. Het meest schrijnende is dat amper 24% van mening is dat de jeugd op een veilige manier naar school kan.”

De aangekondigde herstellingen zijn voor N-VA niet genoeg: “Met wat lapwerk hier en daar komen we er niet en doortastende investeringen zijn broodnodig. Dat nieuwe likje verf of de verbreding van de fietssuggestiestroken zijn doekjes voor het bloeden en een schitterende voorstelling van showpolitiek”, vindt de partij.

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) is het daar niet mee eens: “We investeren wel degelijk in gemeentewegen. De eerste ronde asfaltherstellingen is al achter de rug en de twee ronde volgt tegen eind dit jaar. Dat geldt ook voor voetpaden: in Preulegem wordt er 1 km voetpad aangelegd en ook het fietspad van de Denderhoutembaan wordt binnenkort volledig heraangelegd. In Aspelare kunnen we bekijken wat we kunnen doen, maar dat is afhankelijk van de capaciteit op de stadsdienst.”

“Wat de cijfers uit de stadsmonitor betreft, vind ik het jammer dat er geen onderscheid wordt gemaakt in gemeentewegen en gewestwegen. Er is inderdaad een gebrek aan investeringen op gewestwegen - zo zijn we als stad al jaren vragende partij voor de heraanleg van de Halsesteenweg -, maar dat hebben we zelf niet in de hand. De fietssuggestiestroken worden wel degelijk geapprecieerd door fietsers.”

Volledig scherm Onder meer in Aspelare, langs de gewestweg N460-Geraardsbergsesteenweg, ligt de weginfrastructuur er op sommige plaatsen slecht bij © rv

Volledig scherm Erwin De Mulder, bestuurslid van N-VA Ninove, uit Aspelare © rv