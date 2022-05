N-VA hekelt personeelstekort en "dure consultants" bij stadsdiensten: “Dagprijs van 1.000 euro is geen uitzondering”

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) vreesde zelfs dat als er op de dienst Mobiliteit nog een medewerker wegvalt de basisdienstverlening in gevaar dreigt te komen. Vooral wzc Klateringen, de technische dienst, de dienst vrije tijd en de dienst mobiliteit zouden het ergst kampen met personeelstekort. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) blijkt volgens de partij dat de toestand in de stadsdiensten schrijnend is. “Er is een duidelijke uitstroom van stadspersoneel merkbaar. De redenen waarom mensen vertrekken uit de stadsadministratie zijn heel uiteenlopend: een carrièreswitch of een interessante aanbieding in de privé of andere openbare besturen, de werklast door openstaande ambten, de interne organisatie van de stad en de onzekere politieke toekomst. Die twee laatste zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen.”

Dat de stad geen werknemers vindt en er een massale uitstroom is, bewijst volgens N-VA het falend personeelsbeleid. “De stad heeft dringend nood aan een modern retentiebeleid om zijn werknemers te behouden. Je moet niet alleen oog hebben voor de doelstellingen van de stadsdienst, maar ook voor persoonlijke doelstellingen. Ontdek het talent van iedere medewerker en luister naar wat hen boeit. Enkel zo kan je medewerkers blijvend verbinden aan onze stad. Het loon kan niet de enige drijfveer zijn”, aldus N-VA bestuurslid Jeroen Van Assche.

Nog volgens N-VA wordt het loon voor de vakkennis van de verschillende raadgevers en deskundigen door de belastingbetaler heel duur betaald. “Een dagprijs van meer dan 1.000 euro is geen uitzondering waardoor het kostenplaatje oploopt tot in de ettelijke honderdduizenden euro’s. Het jaar 2022 is nog niet halfweg, maar voor de dienst Mobiliteit werd voor dit jaar alleen al een bedrag aangerekend van maar liefst 147.048,88 euro. De cijfers die ik heb ontvangen zijn verbijsterend”, zegt Karolien de Roose (N-VA). “Dit is het topje van de ijsberg, want zelfs de facturen ontbreken nog voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021. Dergelijke dure raadgevers kosten de stad meer dan het loon van een schepen of de burgemeester. Hier moet dringend worden ingegrepen.”

De uitdagingen in het personeelsbeleid zijn volgens schepen van Personeel Joost Arents (onafh.) niet typisch voor Ninove. “Heel veel steden en gemeenten worden vandaag geconfronteerd worden met ditzelfde verhaal”, aldus Arents. De ‘war of talents’ is overal bezig, in de privé maar ook in de lokale besturen. De charmes van een lokaal bestuur hebben blijkbaar ook hun aantrekkingskracht verloren. We zien dat waar vroeger mensen in een openbaar bestuur binnenkwamen en er bleven tot einde carrière dat nu niet meer aan de orde is. Veel jonge mensen hoppen van de ene naar de andere job. Naast het hogere aantal verlofdagen, de interessante werkinhoud, de glijtijden en een uitgewerkt telewerkbeleid kan een lokaal bestuur niet tippen aan wat privé kan aanbieden.”

Arents erkent wel dat het beheer van het personeelsbeleid vlotter zou moeten verlopen. “De oorzaak hiervan zijn de talrijke openstaande vacatures, een tekort van personeelsleden op quasi alle diensten, niet alleen door uitstroom, ook door pensionering en allerlei vormen van afwezigheden zoals verloven, ziektes , zwangerschap, tijdskredieten,… Op vlak van aanwerving voelen we duidelijk de gevolgen. Vandaag bestaat het team uit drie medewerkers waar er vier voorzien zijn. Gelukkig merken we hier de positieve elan van ons aanwervingsbeleid en kunnen we kortelings dit team vervolledigen. Hierdoor zal het tempo van aanwerven een nieuwe boost krijgen.

Externen zijn volgens Arents de dag noodzakelijk “om de cruciale plaatsen die open staan in onze organisatie op te vangen en om training ‘on the job’ te voorzien voor onze medewerkers”. Hij heeft nog andere oorzaken voor het personeelstekort: “We worden ingehaald door de pensioneringsstorm die ook onze organisatie treft en de verandering van algemeen directeur heeft ook een rol gespeeld. Door de onzekerheid door die wissel zijn er ook sterke profielen vertrokken. Wat de hallucinante cijfers betreffen van de externen: het gaat natuurlijk over experten, hoog opgeleide mensen, en loon kost geld.”

