N-VA-gemeenteraadslid houdt schepen verantwoordelijk voor Ninoverend-verhaal en stelt voor dat hij ontslag neemt, schepen bijt van zich af

Die vzw werd opgericht om in samenwerking met de stad Ninove evenementen op poten te zetten om de handelskern te doen bloeien. Nadat gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) de werking van de vzw al meermaals stevig op de korrel had genomen en van “statutaire, wettelijke, financiële en deontologische tekortkomingen” sprak, besloten de vzw Ninoverend en de stad Ninove recent om de samenwerking stop te zetten. Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) legde uit dat de verplichte procedure die geldt bij een samenwerking met de stad heel wat extra werk vraagt en het niet haalbaar was voor de vzw, wat voorzitter Pascal Carael eerder ook al had aangehaald .

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) vroeg schepen Triest om zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. “Alles is de fout van de vzw en zijn bestuurders, maar schepen Triest blijft zich wegstoppen achter de rug van anderen. Nu krijgen mensen de indruk dat dit dossier enkel een strijd is tussen twee personen. Het vertrouwen van de Ninovieter in de politiek krijgt nogmaals een knauw. We vinden dat u in deze zelf uw verantwoordelijkheid moet nemen. Waarom zou u geen ontslag nemen?”, aldus De Roose.

Schepen Triest verweerde zich sterk: “Vanaf het ogenblik dat we vanuit het bestuur hebben gezien dat er dingen niet duidelijk waren, hebben we onze verantwoordelijkheid opgenomen en dit laten onderzoeken. Natuurlijk was ik aanvankelijk enthousiast. Het was een goed project en een vzw kan goed werken, dat zien we in andere steden. Vanaf we onduidelijkheden in de werking van de vzw zagen, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen.” Triest zei vooral naar de toekomst te willen kijken. “Ik hoop binnenkort met een goede oplossing te komen om vanuit de stad shoppinggerelateerde evenementen verder te ondersteunen zodat Ninove een leuke shoppingstad is en blijft.”