N-VA-afdelingen Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw vragen goedkeuring in gemeenteraden om NMBS aan te schrijven voor betere treinverbindingen naar Aalst, Brussel en Gent

“Het regent nog altijd klachten over de afschaffing van de rechtstreekse treinverbinding tussen Aalst-Ninove-Geraardsbergen sinds 12 december 2021", klinkt het bij N-VA Ninove. “Treinreizigers moeten daardoor in Denderleeuw overstappen. Maar door de slecht afgestemde verbindingen, de krappe overstaptijden en de vele vertragingen zien vaak gefrustreerde treinreizigers de trein voor hun neus vertrekken. De NMBS erkent het probleem en beloofde eerder dit jaar om alle belemmeringen te zullen oplossen. Maar één jaar na het invoeren van het nieuwe vervoersplan is er nog steeds geen verbetering tastbaar.”

N-VA vindt dat scholieren en werknemers in de Denderstreek moeten kunnen rekenen op een degelijke treinverbinding. “In de praktijk doen pendelaars er vaak een uur langer over om van Ninove of Geraardsbergen naar Aalst te reizen omdat ze in Denderleeuw hun aansluiting missen door vertraging. Veel scholieren en pendelaars komen niet alleen te laat aan op school of werk. Het openbaar vervoer verliest in de Denderstreek ook aan kracht, wat in strijd is met de basisbereikbaarheid en de mobiliteitsswitch die de Vlaamse overheid wil nastreven.”

Volgens N-VA is het onaanvaardbaar dat in de NMBS-app elke dag berichten verschijnen op het treintraject als “Deze aansluiting kan waarschijnlijk niet gehaald worden”. “Ook sinds de afschaffing van de rechtstreekse verbindingen vanuit Geraardsbergen en Ninove met de zone Brussel en Gent schakelen veel pendelaars over op de wagen. Ze rijden dan met de auto naar Denderleeuw om vervolgens de trein richting Brussel of Gent te nemen. De NMBS bereikt dus het omgekeerde van wat ze wil nastreven, namelijk een waardig alternatief bieden voor verplaatsingen met de auto.”

De NMBS belooft dat ze er alles aan doet om de treinen stipt te laten rijden. Maar volgens N-VA kan zelfs die basis dienstverlening niet verzekerd worden. Daarom bundelen de N-VA afdelingen in de Denderstreek samen de krachten om tot actie over te gaan. N-VA vraagt een schrijven vanuit de gemeentebesturen en de vervoersregioraad Aalst naar de directie van de NMBS. In de mobiliteitsvisie 2030 wil N-VA ook duidelijk laten inschrijven dat de spoorverbindingen beter moeten. “Die mobiliteitsvisie zit momenteel in de eindfase van opmaak en de kladversie ligt op dit moment bij alle schepencolleges voor.”

“Hoog tijd dus om de gebrekkige spoorverbindingen in de Denderstreek terug op de agenda te plaatsen. De verschillende gemeentebesturen van Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw kunnen volgens N-VA wel degelijk hun invloed uitoefenen om dit te laten opnemen in de mobiliteitsvisie 2030.” Deze verzoeken zullen op de komende gemeenteraden worden gesteld in zowel Ninove als Geraardsbergen. In Denderleeuw werd de vraag al gesteld.

