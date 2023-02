Mustafa sluit 'Snack-Eethuis Den Bareel' twee dagen om inzamelactie te houden voor slachtoffers van aardbeving in Turkije

NinoveMustafa Ekseri heeft zijn ‘Snack-Eethuis Den Bareel’ in de Geraardsbergsestraat in Ninove woensdag gesloten om een inzamelactie te organiseren voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Ook vandaag, donderdag, blijft de zaak gesloten en kunnen mensen nog spullen binnenbrengen.