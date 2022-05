Motorrijder gewond nadat hij in aanrijding komt met personenwagen

Ninove Na meer dan 100 jaar sluit Volkshuis voorgoed: “Blij om iedereen hier nog eens te ontmoeten”

In de Geraardsbergestraat werd er op zondag 1 mei afscheid genomen van het Volkshuis. Het Volkshuis, of café De Vooruit, gaat later dit jaar voorgoed tegen de vlakte en krijgt een nieuwe toekomst. In de meer dan honderd jaar dat het Volkshuis bestond, viel er heel wat te beleven.

