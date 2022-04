Mooie weer lokt heel wat volk naar stadscentrum op Witte Donderdag

In de winkelstraten was er animatie, zoals ‘De Hazige Tantes’ - paashazen op stelten -, de brasband de Colby Musicband, volkspelen, een springkasteel en kraampjes - al waren die beperkt. Op de Graanmarkt waren er optredens van coverband Seven Times Crazy, zanger Robby Longo en hoofdact de Ketnetband als alsluiter. Daar kwam heel wat volk op af, al was de opkomst niet te vergelijken met het optreden van LikeMe tijdens de laatste editie drie jaar geleden, maar dat was met zo’n 3.000 toeschouwers op een overvolle Graanmarkt moeilijk te overtreffen.

Pascal Carael en Jeroen Wiggeleer van de organiserende handelsvereniging vzw Ninoverend waren tevreden: “Er was veel volk in het stadscentrum”, aldus Carael. Dat vond ook Wiggeleer: “Het volk is iets minder dan bij LikeMe drie jaar geleden, maar dat hadden we verwacht. De horecaterrassen zaten vanaf 16 uur overvol en daarvoor deden we dit: voor de lokale horeca. Die zal een superdag hebben gehad. Ik schat dat er in totaal toch bijna 1.500 mensen op de Graanmarkt waren, het volk op de terrassen inbegrepen, en ben tevreden dat de mensen zich amuseerden”, besluit Wiggeleer.