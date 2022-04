Mooi weer tijdens paasweekend zorgt voor geslaagde 'Eastern BBQ Contest’: “Prachtige editie met goede sfeer”

Een dertigtal teams, van Zweden over Oostenrijk tot Italië, namen deel aan de barbecuewedstrijd. “De sfeer is hier gemoedelijk”, vertellen Stijn en Danny van het Leuvense team ‘Smoke On The Wild Side’. “Het is een competitie, maar we zijn collega’s die voor elkaar in de bres springen als er iemand een probleem heeft.” Ook barbecueteam Mill’s Country uit Tielt is er elk jaar bij: “Bij andere barbecuewedstrijden gaan we soms op hotel, maar hier is het zo plezant dat we in een tent ter plekke blijven slapen. Zo heb je de sfeer mee, al is het ‘s nachts wel koud”, zegt Tinne Matton. De Nederlander Martin De Liefde was één van de juryleden: “Wat ik al heb geproefd, is van topkwaliteit. Vorig jaar kwam ik hier voor het eerst jureren en het was voor herhaling vatbaar.”