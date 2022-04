Monniken huldigen nieuw restaurant Jumke Thai in onder Thaise tradities: “Om voorspoed en geluk te brengen”

Het Thaise restaurant ging in februari al open, maar kreeg nu ook een officiële inwijding. Die gebeurde door monniken en met een hele ceremonie. “De inwijding is bedoeld om voorspoed en geluk te brengen, om iedereen te beschermen en opdat mensen hier gelukkig zouden zijn”, vertellen Phakamon ‘Jumke’ Kaisat - die zelf uit Thailand afkomstig is - en haar partner Eddy Goeman, de uitbaters van Jumke Thai. “Iedereen heeft een gift meegebracht en na de ceremonie wordt er gegeten. De monniken eten eerst, want zij moeten voor 12 uur eten.” De aanwezige vrouwen waren in traditionele Thaise klederdracht gekleed en baden op een tapijt voor de monniken. “De monniken moeten namelijk altijd hoger zitten.” Later waren er nog traditionele Thaise dansen. Er werd nog de hele dag gevierd.