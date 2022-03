Mogelijke hinder door heraanleg voetpad in Pamelstraat

Ninove Stad laat verschil­len­de nieuwe voetpaden aanleggen en bestaande herstellen

De stad Ninove gaat in de komende maanden verschillende nieuwe voetpaden laten aanleggen en bestaande voetpaden laten herstellen, eerst in deelgemeenten Aspelare, Appelterre en Denderwindeke en later dit jaar in het stadscentrum.

25 februari