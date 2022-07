Moeder doet oproep om zoon met beperking kaartje te sturen voor zijn 18de verjaardag

“We zijn er vijf jaar geleden achter gekomen dat Rens het GRIN2B-syndroom heeft. Dat is een aangeboren chromosoomafwijking”, vertelt mama Angie. “Rens gaat sinds zijn twee jaar naar school in Roosdaal, in het Wijland, een onderdeel van MPC Sint-Franciscus (Medisch Pedagogisch Centrum voor leerlingen met een beperking, red.). Hij houdt enorm veel van wandelen. Het is een heel lieve, rustige, vrolijke jongen die elke dag met een lach door het leven gaat. Op 23 juli wordt hij 18 jaar. Er is evenwel maar heel weinig waar we hem echt blij mee kunnen maken. Hij vindt het echter heel leuk als ik samen met hem kaartjes open maak en vertel wat er op staat.”